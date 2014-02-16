محمود” و”لبيب” يفتتحان مراكز خدمة المواطنين في المعادي والمقطم ومنشأة ناصر”

قام كل من وزيري الدولة للتنمية الإدارية هاني محمود والتنمية المحلية اللواء عادل لبيب ومحافظ القاهرة جلال سعيد، اليوم الأحد، بجولة تفقدية تم خلالها افتتاح مراكز خدمات المواطنين والمستثمرين بأحياء المعادي والمقطم ومنشأة ناصر، وذلك في إطار خطة تطوير خدمات المواطنين والمستثمرين على مستوى الجمهورية.

> وأكد وزير التنمية الإدارية – خلال الافتتاح – على إعادة تطوير تلك المراكز بالكامل بعد تدميرهم أثناء أحداث الشغب المتزامن مع ثورة يناير 2011، ويأتي هذا التطوير ضمن أهداف برنامج تطوير الخدمات الحكومية (مشروع تطوير المحليات) بالوزارة، وتنفيذا لاتفاقيات التعاون مع كل من وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة، والتي تهدف إلى تقديم الخدمات للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة تناسب المواطن وتحقق تطلعاته إلى التطوير وتحقيق أهداف الثورة.

> وأوضح أن تلك المراكز تقوم بخدمة المواطنين والمستثمرين عن طريق استخدام أحدث التقنيات لرفع كفاءة الأداء وإحكام السيطرة، وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار لمتابعة أداء الإدارات في مجال خدمة المواطنين، كما يتم تطبيق نظام الشباك الواحد بهدف فصل مقدم الخدمة عن طالبها، بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأي عامل من عوامل الفساد.

> وأضاف أن “تلك المراكز تضم مجموعة من العاملين المدربين على أسلوب التعامل مع المواطنين باحترافية، كما تم ربطها بمختلف الإدارات ذات الصلة مما يوفر السرعة والكفاءة العالية في تقديم الخدمة مع إتاحة استخراج تقارير بالبيانات والمعلومات الدقيقة للإدارة العليا لدعم اتخاذ القرار مما يتيح آلية لمراقبة ومتابعة سير العمل وسرعة اتخاذ القرار، بالإضافة إلى ميكنة وتبسيط الإجراءات لهذه الخدمات بهدف تقليل المدة الزمنية اللازمة للحصول عليها”.

> ونوه بأنه قد تم إعادة تطوير هذه المراكز إنشائيا وتطبيق معايير الجودة للخدمات الحكومية لإتاحة بيئة عمل مناسبة للعاملين مما ييسر عليهم أداء أعمالهم بفعالية وكذلك تطوير أماكن انتظار مناسبة للمواطنين طالبي الخدمة مزودة بأجهزة تكييف وشاشة بلازما يستطيع المواطن من خلالها أن يتعرف على جميع الوثائق المطلوبة لخدمات الأحياء، كما يوجد بالمركز لوحات إلكترونية على شبابيك تقديم الخدمة بغرض تحقيق العدالة والشفافية بين المواطنين.

> وبذلك يصبح عدد المراكز بمحافظة القاهرة التي تقدم خدمات للمواطنين بصورة حضارية عدد 16 مركزا حتى الآن من إجمالي 37 مركزا جاري العمل على تطويرهم.. ويقدم كل مركز ما يقرب من 45 خدمة للمواطنين، منها على سبيل المثال طلب ترخيص أعمال بناء بأنواعه، وطلب تعديل رخصة، وطلب بيان صلاحية، وطلب ترخيص تشغيل محل، وجاري حاليا دراسة تفعيل التوقيع الإلكتروني في دورات عمل ديوان عام المحافظة والأحياء التابعة لها.

> يذكر أن وزارة الدولة للتنمية الإدارية قد قامت بتطوير 119 مركز خدمة مواطنين بالمراكز والمدن والأحياء، وميكنة عدد 2 ديوان عام محافظة، كما تم الانتهاء من إنشاء 22 بوابة إلكترونية للمحافظات، وعدد 4 إدارات استثمار بالمحافظات وذلك بالتعاون مع جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وعدد 8 مدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أ ش أ