مصدر أمنى : وصول الرئيس المعزول محمد مرسي الى مقر أكاديمية الشرطة

أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية وصول الرئيس المعزول محمد مرسى من محبسه بسجن برج العرب بالإسكندرية الى مقر اكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة ، إستعدادا لبدء أولى جلسات محاكمته و35 من قيادات تنظيم الاخوان فى قضية التخابر.

وأوضح المصدر الأمنى – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد – أنه تم نقل مرسى من محبسه بواسطة مروحية ، مشيرا الى أنها هبطت فى مهبط الطائرات الخاص باكاديمية الشرطة ، ثم تم نقله بواسطة سيارة وسط حراسة أمنية مشددة الى الغرفة الملحقة بقاعة المحاكمة استعدادا لبدء الجلسة.

> وكان جميع المتهمين المحبوسين على ذمة القضية وعددهم 19 متهما قد وصلوا فى ساعة مبكرة من صباح اليوم من محبسهم بمنطقة سجون طره الى أكاديمية الشرطة ؛ حيث تم ترحيلهم وسط حراسة أمنية مشددة بواسطة عربات مدرعة ترافقها سيارات مصفحة.