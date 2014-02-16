بدء أعمال مشروع تطوير طريق أحمد عرابي بشبرا الخيمة بتكلفة 8 ملايين جنيه

صرح المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية بأنه تم البدء في تنفيذ أعمال مشروع تطوير كوبري أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة وتحويله إلى منطقة تجارية تخدم مدينة شبرا الخيمة بتكلفة 8 ملايين جنيه، وذلك تزامنا مع أعمال التطوير التي يشهدها ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بتكلفة 30 مليون جنيه، وإجراء العديد من التعديلات المرورية الجديدة لحل التكدس المروري على الطريق الزراعي السريع.

وأشار المحافظ – في تصريح صحفي له اليوم – إلى أن أعمال التطوير تشمل إعادة رصف الطريق وإزالة كافة الإشغالات والتعديات به نهائيا باعتباره أحد الشوارع والطرق الرئيسية والحيوية بشبرا الخيمة، بالإضافة إلى إنشاء موقف متكامل للسيارات لسيولة الحركة المرورية بالمنطقة وربطه بالطريق الدائري.

وأوضح المحافظ أن مشروع التطوير سوف يساهم في رفع القيمة التجارية للمنطقة وإحياء الأنشطة القديمة التي كانت تميز الحي التجاري لخدمة أهالي المدينة.