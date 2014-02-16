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انتظام الحركة الملاحية بموانئ السويس وفتح ميناء نويبع

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انتظام الحركة الملاحية بموانئ السويس وفتح ميناء نويبع انتظام الحركة الملاحية بموانئ السويس وفتح ميناء نويبع

قال اللواء بحري حسن فلاح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر :”إن موانئ السويس شهدت صباح اليوم انتظام فى الحركة الملاحية بشكل جيد بعد أن تم غلق الموانئ الأربعة بالمحافظة لمدة 5 ساعات أمس بسبب سوء الأحوال الجوية” .

وأضاف رئيس الهيئة أن ميناء نويبع تم إعادة فتحه وعودة الحركة الملاحية مساء أمس بعد غلقه 7 ساعات لسوء الأحوال الجوية وارتفاع سرعة الرياح إلى 34 عقدة والأمواج إلى 6 أمتار .

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه أعلن حالة الطوارئ بكافة الموانئ حتي انتهاء هذه الموجه من الطقس والتى من المتوقع أن تنتهي غداً الثنين .

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