ضبط 7 أسلحة نارية ومخالفات مرورية وبيئية بالمنيا

ضبطت أجهزة البحث الجنائي بمحافظة المنيا، 7 قطع سلاح ناري و5 طلقات حية خرطوش.

كان اللواء أسامة متولي، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من العميد هشام نصر، بضبط بندقية خرطوش بروحين أجنبية الصنع، بحوزة شخص يدعى هيثم ممدوح عبد الحكيم، 20 سنة، سائق ومقيم قرية بني عمران بمركز دير مواس، فتحرر له المحضر رقم 7 أحوال مركز شرطة دير مواس، كما تم ضبط 6 فرد خرطوش محلي الصنع و5 طلقات حية خرطوش بمراكز المحافظة .

كما ضبطت مباحث المرور بمحافظة المنيا، 820 مخالفة مرورية مختلفة و59 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ،بينما ضبطت شرطة البيئة والمسطحات المائية، 15 مخالفة متنوعة بينما ضبطت أجهزة البحث الجنائي 5 قطع سلاح أبيض من بينها قطعتين بمركز أبو قرقاص، ومثلهما بقسم شرطة المنيا وقطعة واحدة بمركز مطاى .