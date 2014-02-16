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نجل مرسي: حضرت للدفاع عن المتهمين ما عدا والدي

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نجل مرسي: حضرت للدفاع عن المتهمين ما عدا والدي نجل مرسي: حضرت للدفاع عن المتهمين ما عدا والدي

 

أسامة محمد مرسى

وصل منذ قليل نجل الرئيس المعزول محمد مرسى لأكاديمة الشرطة لحضور وقائع جلسات محاكمة المعزول وقيادات الإخوان فى قضية التخابر.

وقد صرح أسامة مرسى بأنه حضر للدفاع عن جميع المتهمين ماعدا والده.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، ستنظر بعد قليل أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، بتهم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل وخارجها، لإعداد عمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

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