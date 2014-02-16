"سيِّدتي نت" يختار أجمل التصاميم من ثاني أيام أسبوع لندن للموضة

وصلنا إلى اليوم الثاني من أيام أسبوع الموضة في لندن، وفي هذه المرحلة يحرص أشهر المصممين على تقديم أجمل ما لديهم لمتابعي الموضة حول العالم.

أثارت دار "House Of Holland" إعجاب متابعيها بمجموعة متميزة من الأزياء الرياضية الأنيقة التي تزيّنت بألوان ميتاليك رائعة أضافت إليها لمسة عصرية فريدة، أما في عرض المصمم الشاب J.W. Anderson فزاد من جرأة تصاميمه في هذا الموسم، حيث كانت موجهة لشريحة معينة من الناس، وشاهدنا لمساته الفريدة تظهر من جديد في مجموعة متنوعة احتوت على عدد من الفساتين، بالإضافة إلى التنانير ذات القصات الجريئة والمختلفة.

فاجأنا عرض المصمم John Rocha بأزياء رائعة لموسم خريف وشتاء 2014، حيث غطت الكشكشات معظم تصاميمه بطريقة درامية متقنة، وتزينت الفساتين المتبقية بالورود الناعمة حتى كانت مناسبة لإطلالة النجمات على السجادة الحمراء، وقد اختار لها عدداً من الألوان الكلاسيكية كالأسود والأحمر والرمادي، ومن ناحية أخرى قدم المصمم Julien Macdonald أجمل فساتين السهرة البراقة بتفاصيلها المتقنة والأنيقة التي عرفناها عنه، وقد أحببنا الألوان الفخمة التي اختارها المصمم لتتماشى مع فخامة التصاميم المعروضة حتى كانت معظم الفساتين برأينا مناسبة لذوق كل من: هيفاء وهبي، وJennifer Lopez.

شاهدي في الصور ماذا اخترنا لك من الأزياء المعروضة في ثاني أيام أسبوع الموضة في لندن لخريف وشتاء 2014.

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