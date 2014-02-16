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شاهدي ما قدمت محلات "Mango" لربيع وصيف 2014

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شاهدي ما قدمت محلات "Mango" لربيع وصيف 2014 شاهدي ما قدمت محلات "Mango" لربيع وصيف 2014

يبدو أن محلات "Mango" على أتم الاستعداد لاستقبال فصل الصيف، حيث أطلقت الكتالوج الخاص به مؤخراً، وقد احتوت المجموعة الصيفية على العديد من الخيارات التي تناسب جميع الأذواق.
كما ظهرت فيها مجموعة من الاتجاهات الصيفية التي ظهرت على منصات العروض لموسم ربيع وصيف 2014، مثل: اللمسات الرياضية العصرية في عدد من القمصان والبنطلونات، وإن لم تكوني من المعجبات بهذا الاتجاه فلا تقلقي، حيث ستجدين مجموعة جميلة من الفساتين الناعمة، بالإضافة إلى الأزياء الرجالية كالصدريات الأنيقة والجاكيتات المتقنة.
وعلى الرغم من أن الصور المعروضة لم تركز على الإكسسوارات، إلا أننا نرى حضوراً بارزاً للأحذية المريحة والمزينة بالمعادن.
أي هذه الأزياء سيكون خيارك المثالي في الصيف المقبل؟

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سيدتي