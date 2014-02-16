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وزارة الصحة: ضبط ٤٣٣ صيدلية تبيع أدوية غير مسجلة مهربة ومغشوشة خلال 2013

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وزارة الصحة: ضبط ٤٣٣ صيدلية تبيع أدوية غير مسجلة مهربة ومغشوشة خلال 2013 وزارة الصحة: ضبط ٤٣٣ صيدلية تبيع أدوية غير مسجلة مهربة ومغشوشة خلال 2013

وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن ضبط ٤٣٣ صيدلية بجميع محافظات الجمهورية، خلال عام ٢٠١٣؛ تقوم ببيع أدوية غير مسجلة ومهربة ومغشوشة، حيث تم تحريز الأصناف المغشوشة وعمل محاضر للصيدليات وتحويــــــل المخالفــــــات المضبوطــــــة للنيابـــــة المختصــــــة لإتخـــــــاذ الــــــلازم حيالهــــــا .

وأوضحت الوزارة أن الحملات التي قامت بها الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي التابعة للإدارة المركزية للشئون الصيدلية بمشاركة إدارات الصيدلة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات قد أسفرت عن ضبط هذه الصيدليات المخالفة، لافتة إلى أن الأدوية المهربة تعامل معاملة الدواء المغشوش حيث أنها غير معلومة المصدر ويتحتم إعدامها حســـــب القواعــد والقوانيـن المعمــول بهـا ولا يصـرح بدخولها إلـى البـلاد .

وأكدت الوزارة أنه بخصوص ما نشر بإحدى الصحف عن غش الآلبيومين البشري أنه تم التنبيه مشدداً على جميع المستشفيات العامة والخاصة والجامعية بعدم التعامل في شراء هذا المستحضر المذكور إلا من خلال جهات التوزيع المعتمدة أو الشركات المستوردة لهذا الصنف مباشرة ، ولا يتم التعامل مع أي مخازن – حيث أنه في حالة وجود هذا المستحضر بمخازن الأدوية يتم تحريز العبوات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافـة إلـى التنبيه على إعدام جميــــع العبــوات الفارغــة مــن هــذا المستحضــر حتــى لا يعــاد تعبئتهــا مــرة أخـــرى.

وأضافت وزارة الصحة أنه بالنسبة للتمييز بين العبوات الأصلية والمقلدة، فإن وزارة الصحة تقوم بعمل منشور دوري وتوزيعه على جميع الصيدليات توضح فيه أهم الفروق الجوهرية بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة وذلك لتأمين السوق المحلية وتوعية المستهلك – حيث تم إصدار ٥٠ منشور ضبط وتحريز ” أدوية ، مستحضرات تجميل ، مكملات غذائية ” خلال عام ٢٠١٣ – إلى جانب نشره بالموقع الإلكتروني للإدارة المركزية للصيدلة لتكثيف التفتيش على المؤسسات الصيدلية من قِبل الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي وكذلك إدارات التفتيش بالمديريات لمتابعة ضبط العبوات المغشوشة من هذه الأدوية واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها ، كما أن الإدارة العامة للتفتيش تقوم بمراقبة تصنيع المستحضرات الصيدلية بالمصانع المحلية للتأكد من مطابقتها للمواصفات ، وكذلك مراقبة ما يتم استيراده مـــن خـــلال مستـــوردي الأدويـــة المقيديـــن بسجـــل المستورديـــن بالإدارة المركزيـــة للصيدلـــة .

وقالت الوزارة بخصوص محاولات البعض تصنيع أدوية مغشوشة في مصانع بئر السلم ، أنه في هذه الحالة يتم التعامل مع الإدارة العامة لمباحث حال ورود أي معلومة عن وجود أي مكـــان غيـــر مرخـــص يتـــم تصنيـــع أو تخزيـــن أي أدويـــة بــــه لضبطـــه ، وإحالتــــه للنيابـــة العامـــة لاتخـــاذ الـــلازم بشأنـــه .

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الإعلامية بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة أفادت بأنها اتخذت كافة الإجراءات الخاصة بمتابعة مدى التزام القنوات الفضائية بضوابط الإعلان عن الأدوية والمستحضرات الطبية – حيث تقوم أي شركة تريد الإعلان عن أي مستحضر ما بالحصول على موافقة وزارة الصحة المسبقة لضمــــان الإعـــــلان عــــن المستحضــــرات المسجلة فقط؛ وبذلـــــك تتــــم السيطــــرة علــــى الإعلانــــــات المضللــــــة .

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