القليوبية ترفع حالة الطوارئ بالتزامن مع محاكمة المعزول مرسي

رفعت مديرية أمن القليوبية، حالة الطوارئ تزامنا مع محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى فى قضية التخابر و35 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية فى القضية المعروفة إعلامياً بـ التخابرمع حماس.

من جانبه أكد اللواء محمود يسرى، مدير الأمن، أنه تم رفع حالة الاستنفار الأمني بجميع أقسام ومراكز الشرطة على مستوى المحافظة وتشديد الحراسات على ديوان عام المحافظة والمنشآت الحيوية الهامة والكنائس والسجون والبنوك وأقسام الشرطة ومقرات الأمن الوطنى، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بتشكيلات من الأمن المركزى حول مبانى أقسام الشرطة ومحيط سجنى أبو زعبل والقناطر والطرق المؤدية لسجن المرج تحسبا لأى طوارئ أو مستجدات.

> وقال يسرى، إن مديرية الأمن تكثف من انتشار قوات الشرطة فى عدد من المنشآت الحيوية، كمحطات الكهرباء والمياه والسكة الحديد، وتكليف جميع الضباط والقوات بالتواجد فى أماكن الخدمة وكافة طرق المحافظة لمنع تسلل اى عناصر اجرامية .

وأوضح يسري أنه تم رفع حالة الاستنفار القصوى، وتم تكثيف التواجد فى الميادين العامة وحول المنشآت الحيوية وأقسام الشرطة والسجون العمومية ببنها والقناطر وأبو زعبل والطرق المؤدية لسجن المرج تحسبا لأى طوارئ أو اعمال تخريبية، وقامت دوريات الامن بتفتيش السيارات القادمة لمنع مرور أى عناصر تخريبية.

وقرر مدير الأمن منع توقف أى سيارات بالقرب من مديرية أمن القليوبية ببنها او فى محيطها، وتم وضع حواجز خرسانية لمنع مرور أى سيارات أو دراجات بخارية أمام المديرية، إضافة إلى وضع حواجز وستائر حديدية على كوبرى بنها الملاصق للمديرية ووضع كمائن ثابتة على مداخل ومخارج الكوبرى لمواجهة أى أعمال إرهابية تجاه المديرية.

وكشف مدير أمن القليوبية ،أن المديرية وضعت أكثر من خطة للتصدى لأى أعمال عنف بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه تم تعزيز قوات الشرطة بـ 12 تشكيل قتالى من القوات المسلحة، وتم عمل كردون أمنى لكل مداخل ومخارج محافظة القليوبية من خلال الأكمنة الثابتة والمتحركة، والتي وصل عددها إلى 68 كمينا، كما تم تعزيز الطريق الزراعى ” القاهرة – الإسكندرية” بدوريات أمنية تسير على طول الطريق لملاحظة الحالة الأمنية ومتابعتها على مدى الـ 24 ساعة.

كما تم نشر أكثر من 1000 جندى من الشرطة السرية في مختلف قرى ومدن القليوبية وذلك للإبلاغ عن أي خطر يتم أكتشافة، مؤكدًا أن 8000 شرطى مابين رتبة ضابط وعسكري أصبحوا في حالة الأستعداد القصوى لاتخاذ كل التدابير لوقف أي أعمال عنف .