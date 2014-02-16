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العثور على جثة سيدة متحللة بنهر النيل بأسوان

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العثور على جثة سيدة متحللة بنهر النيل بأسوان العثور على جثة سيدة متحللة بنهر النيل بأسوان

 

عثر الاهالى علي جثة لسيدة مجهولة ملقاة بنهر النيل أمام قرية الميرداب وقاموا بأبلاغ مركز شرطة أسوان .

وعلي الفور انتقل الى المكان ضباط وحدة مباحث المركز وتم انتشال الجثة وبمناظرتها تبين أنها سيدة بالعقد الثالث من عمرة ذات بشرة سوداء ترتدي كامل ملابسها ولايوجد بها أي إصابات ظاهرية .
> تم توقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة وتبين أن الجثة في حالة تحلل ويصعب الجزم بسبب الوفاة ويوصي بعرضيها علي الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وتم نقلها إلي مشرحة مستشفي أسوان الجامعى تحت تصرف النيابة
> العامة .
> وكلف مدير امن اسوان، إدارة البحث الجنائي باستكمال الفحص والتحري عن الواقعة وملابساتها وسرعة كشف غموضها ومرتكبيها وقسم الأدلة الجنائية لتصوير الجثة ورفع بصماتها والنشر عنها بأوصافها .

تحرر عن ذلك المحضر رقم (156)إداري مركز أسوان لسنة 2014 وجاري العرضعلي النيابة العامة .

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