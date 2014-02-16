لشبونة يهزم أوليهانسي ويشعل الصراع على الدوري البرتغالي في غياب شيكابالا

فاز سبورتنج لشبونة على ضيفه أوليهانسي في لقاء الجولة 19 من الدوري البرتغالي بهدف دون رد، في غياب المصري محمود عبد الرازق “شيكابالا”.

ويخضع شيكابالا لبرنامج تأهيلي حتى يستعيد لياقته البدنية، وسيبدأ بالمشاركة مع الفريق الثاني في دوري الدرجة الثانية للشبونة يوم الأحد.

لشبونة أشعل صراع الصدارة مع بنفيكا المتصدر مقلصًا الفارق لنقطتين، وصعد مؤقتًا للمركز الثاني متفوقًا على بورتو برصيد 41 نقطة بفارق نقطتين لصالحه.

ولكن بنفيكا يواجه باكوس فيريرا وبورتو يلتقي مع جيل فيسنتي يوم الأحد.

سجل هدف المباراة كارلوس ماني في الدقيقة 14 مانحًا فريقه النقاط الثلاثة.