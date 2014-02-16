هيئة الموانئ: وصول 44 ألف طن بضائع لموانئ السويس‎

قال حسن فلاح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر أن الحركة الملاحية بالسويس ، صباح اليوم ، شهدت انتظام واستقرار بعد سوء الأحوال الجوية والغلق أمس موضحا أن الموانئ استقبلت 44 ألف طن بضائع بمختلف المجالات .

أضاف رئيس الهيئة فى بيان إعلامي أن ميناء الزيتيات استقبل 6500 طن بوتجاز سائل على متن السفينة ” ROS JARD ” قادمة من ميناء ينبع السعودي.

وتابع أن ميناء بور توفيق استقبل 12 ألف طن بضائع قادمة من السعودية على متن السفينة ” EGAPTION ” ، و ميناء الأدبية استقبل 3 سفن ” BOOY- NOOR – MANGAM ” على متنهما 15 ألف طن بضائع .