منع التصوير في حفل نوال الزغبي

أحيت الفنانة نوال الزغبي حفلاً لها في إحدى المربعات الليلية المخصصة للدرجة الأولى كما يزعم القيمين على إدارة المطعم، وعدم سماح غدرة الملهى بالتصوير.

وتم السماح بتصوير الفنان أنور نور الذي كان يشارك في الحفلة حوالي دقيقة واحدة ومنع منعا باتاً تصوير كل من باسم فغالي والنجمة نوال رغم السماح لبعض محطات التلفزة بالتقاط مشاهد من الحفلة.

كذلك فوجىء المصورون والصحفيين بطريقة تعامل مدير الملهى الذي يفتتح أبوابه للمرة الأولى الغير لائقة، ومحاولته إخراج الصحفيين من القاعة، بحجة أنه لا يريد ان يتم التقاط أي صور للحاضرين كون الحاضرين وحسبما علمنا هم من شخصيات المجتمع المرموقة وينتمون إلى أحزاب وتيارات سياسية.

ويبدو أن الملهى سيركز على النجوم من الدرجة الأولى فقط في الأيام المقبلة ومن المرجح حسب علمنا أن الضيف المقبل سيكون الفنان راغب علامة وطبعاً مع الحفاظ عى نوعية الدرجة الأولى من الجمهور.

نوال: أتمنى الخير لبلدي

نوال الزغبي وخلال دردشة سريعة معها لحظة وصولها تحدثت عن سعادتها بهذا الحفل الذي تزامن مع تشكيل حكومة في لبنان، على أمل أن يكون خير في كل قطرة.

ورداً على سؤال، حول إن كانت تنزعج من تقليد باسم لها ثال: "باسم أحبه وهو ظاهرة نادرة ولم يأت أن قلدني بطريقة استفزازبة.

ونفت نوال أن يكون هناك تعاون قريب مع زياد برجي، إلا أنها وصفته بالفنان الرائع وامميز، وتتمنى التعاون معه".

ماذا قال زياد برجي وأنور نور تابعوا الفيديو لاحقاً على "سيدتي نت"، كما ترقبوا قريبا رسالة من باسم فغالي إلى مايا دياب وجهها عبر سيدتي نت.