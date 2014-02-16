اصابة صاحب مصنع سلك بالقناطر الخيرية خلال مشاجرة

اصيب عبدالعزيز لطفى عبدالعزيز، 24 سنة ،صاحب مصنع سلك بالقناطر الخيرية ،بجرح قطعى بالشفه العليا مع وجود جسم غريب داخل الجرح وأخر متهتك بإصبع الخنصر وتم نقله لمستشفي معهد ناصر .

تلقي اللواء محمود يسري، مدير امن القليوبية اخطارا بالوقعة ، وبالانتقال وبسؤال شقيق المصاب ويدعى محمد لطفى عبدالعزيز ،35 سنة، صاحب مصنع سلك أتهم كلاً من محمد حسن محمد زعيمه ، محمود حسن محمد زعيمه بالتعدى علي شقيه وقيام الاول بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش أحدث إصابة شقيقه وذلك بسبب حدوث مشاجرة سابقه بين المشكو فى حقهما وأقارب شقيقه المصاب .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة ، وضبط المشكو فى حقهما والسلاح المستخدم ،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5786 جنح مركز القناطر الخيريه لسنة 2014 ، وجارى العرض على النيابة للتحقيق فى الواقعة .