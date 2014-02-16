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44 مدرعة و35 تشكيلا لتأمين محاكمة “مرسي” في قضية “التخابر”

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44 مدرعة و35 تشكيلا لتأمين محاكمة “مرسي” في قضية “التخابر” 44 مدرعة و35 تشكيلا لتأمين محاكمة “مرسي” في قضية “التخابر”

الرئيس السابق محمد مرسي

قال مصدر أمني بوزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية وضعت – بالتنسيق مع القوات المسلحة – خطة أمنية شاملة؛ لتأمين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان المتهمين في قضية التخابر، والتي ستعقد اليوم بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وأوضح المصدر الأمني، اليوم الأحد ، أن خطة التأمين سيشترك بها نحو 35 تشكيلا من قوات الأمن المركزى، و30 مجموعة قتالية، و44 عربة مدرعة ومصفحة، وتتضمن تأمين نقل الرئيس المعزول من محبسه بسجن برج العرب إلى مقر الأكاديمية والعكس، والتى ستتم بواسطة مروحية هليكوبتر فى حالة سماح الحوال الجوية بنقله، وتأمين خطوط سير باقى المتهمين من محبسهم بمنطقة سجون طرة إلى الأكاديمية والعكس ؛ حيث سيتم نقلهم كالمعتاد بواسطة عربات مدرعة ترافقها مصفحات منذ خروجهم من بوابة السجن، وحتى وصولهم إلى مقر الأكاديمية، بالإضافة إلى تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها، وكذلك تأمين وصول هيئة المحكمة.

وأشار إلى أن الخطة الأمنية تضمنت أيضا نشر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشى الأمن العام حول أسوار الأكاديمية ؛ لمنع وصول أى من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى إليها، بينما يقوم رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة بإعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع، والطرق الرئيسية أثناء مرور المتهمين على تلك الطرق، وكذلك العمل على منع التكدسات المرورية بالمناطق المؤدية إلى الأكاديمية، وخاصة مدينة نصر والطريق الدائرى.

وحذر المصدر الأمنى من أية محاولة لتهريب المتهمين أو اقتحام قاعة المحاكمة أو الاقتراب من منطقة سجون طرة، مشددا على أن أى محاولة من ذلك القبيل ستواجه بكل حسم وقوة ووفقا للقانون.

أ ش أ

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