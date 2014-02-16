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السماح لسفينة كورية شمالية بمغادرة بنما إلى كوبا

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أفرجت السلطات البنمية، السبت، عن السفينة الكورية الشمالية تشونج تشون جانج، التي تم ضبطها تنقل أسلحة كوبية بصورة غير مشروعة في يوليو الماضي.

وقالت وزارة الخارجية في بنما إن السفينة انطلقت في مسارها نحو كوبا وعلى متنها طاقمها المؤلف من 32 بحارًا بعد أن غادرت مدينة كولون الساحلية البنمية الواقعة على البحر الكاريبي.

وتم الإفراج عن السفينة بعد دفع غرامة مالية قدرها 690 ألف دولار إلى هيئة قناة بنما.

وجرى توقيف السفينة تشونج تشون جانج، في يوليو الماضي عندما دخلت قناة بنما.

وعثر مسؤولون على 240 طنا من الأسلحة غير المعلن عنها قادمة من كوبا مخبأة على متنها، تحت 10 آلاف طن من السكر.

ويحظر قرار صادر من الأمم المتحدة توريد أسلحة إلى كوريا الشمالية.

وتعتبر سلطات بنما مرور الأسلحة عبر أراضيها بمثابة أمر يهدد أمنها العام.

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