تقرير: «الأمن القومي» تجسست على شركة محاماة أمريكية

قال تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» إن شركة محاماة أمريكية جرى التجسس عليها في عملية المراقبة العالمية التي قامت بها وكالة الأمن القومي الأمريكية وشركائها في الخارج في أستراليا.

وذكرت «نيويورك تايمز» أن وثيقة سرية للغاية حصل عليها إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية، أظهرت أن الشركة جرى التجسس عليها أثناء تمثيلها حكومة أجنبية في خلافات تجارية مع الولايات المتحدة.

وقال التقرير نقلا عن الوثيقة المؤرخة في فبراير 2013 إن الحكومة الإندونيسية وكلت تلك الشركة من أجل المحادثات التجارية التي راقبتها وكالة مخابرات استرالية يطلق عليها «سيجنالز ديريكتوريت».

وأخطرت الوكالة الأسترالية وكالة الأمن القومي الأمريكية أنها قامت بمراقبة المحادثات بما في ذلك الاتصالات بين المسؤولين الأندونيسيين وشركة المحاماة الأمريكية وعرضت اقتسام المعلومات.

وقالت الصحيفة إنه لم يكشف عن اسم شركة المحاماة في الوثيقة، ولكن شركة ماير براون التي مقرها شيكاجو ولها نشاط عالمي كانت تقدم الاستشارات للحكومة الاندونيسية بشأن التجارة، ولم يرد متحدث باسم ماير براون، على طلب للتعليق.

ونقلت الصحيفة عن دوين لايتون، الذي شارك في المحادثات التجارية قوله إنه لا يوجد لديه أي دليل على أن وكالات المخابرات الاسترالية او الأمريكية تجسست عليه او على شركته.