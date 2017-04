في The Voice: صابر خذل عاصي ولبى رغبة كاظم وشيرين لأعضاء فريقها "ما عجبتونيش"

بدأت الحلقة الأخيرة من مرحلة المواجهات في برنامج The Voice حرجة بالنسبة إلى عاصي الحلاني الذي طلب من صابر الرباعي المساعدة وإنقاذه من ورطته، بعدما شعر أنه من الصعب الاختيار بين ريم مهران ومحمد عبد العزيز اللذين تشاركا في تقديم أغنية "يا طيب القلب"، وعندما وجد عاصي نفسه مجبراً على اختيار ريم خذله صابر ولم ينقذ محمد، وفي المقابل بدت المهمة أسهل على عاصي الذي فضّل غازي الأمير على آشور تامرس للانتقال إلى مرحلة العروض المباشرة.

شيرين غير راضية

أما شيرين فبدت غير مسرورة بأداء المتبارييْن عمار شماع وخالد الخياط، لأنها اعتبرت أنهما حاولا استعراض عضلات صوتيهما عندما تنافسا على أداء أغنية "عيني يا ليلي" للفنانة الراحلة وردة وقالت لهما:" ما عجبتونيش على المسرح". ولكنها ما لبثت أن اختارت خالد. أما بين نايل وأيوب موحدي اللذين اختارت أن يتنافسا على أغنية stand by me، فاختارت نايل للعروض المباشرة.

صابر الرباعي بدا أقل حيرة من زملائه عند اختيار الأصوات التي سترافقه إلى مرحلة العروض المباشرة حيث كان هناك إجماع من عاصي وشيرين وكاظم على موهبة سيمور جلال الذي تفوق بأدائه على منافسه خالد حجار، أما بين مروى ناجي وعلا هادي اللتين تنافستا على أغنية "وحشاني بلادي" للنجمة كارول سماحة، فوقع الاختيار على الأولى التي حصدت على ثناء أعضاء اللجنة واختيار مدربها صابر الرباعي لكي ينافس بها إلى جانب أعضاء فريقه.

كاظم في ورطة حقيقية

كاظم الساهر عاش ورطة حقيقية، عندما اختار سامر السعيد وعمار خطار للمنافسة في مرحلة المواجهات حتى أنه قال لصابر: "لازم تخطف واحد"، فكلاهما تميز بأدائه الرائع والمميز كما بصوته القوي والحساس الذي لامس قلوب كل أعضاء اللجنة عندما أديا "فوق النخل". فبدا عاصي وصابر وشيرين "آخر سلطنة" حتى أن شيرين لم تتمكن من حبس دموعها عندما قدم سامر موالاً وطنياً. كاظم الذي اختار سامر لمرحلة العروض المباشرة ما يعني أنه دخل في منافسة مع شقيقه غازي في الفريق نفسه. ولكن صابر "أنقذ" سامر واختطفه وضمه إلى فريقه بتأييد وترحيب من عاصي وشيرين اللذين بدت عليهما الفرحة بوجوده كمنافس قوي في برنامج the voice.

المنافسة الأخيرة ضمن فريق كاظم الساهر في مرحلة المواجهات والتي جعلته يقع في ورطة أخرى، كانت بين الثلاثي النسائي خولة وريتا وحليمة اللواتي تشاركن في أداء أغنية I Will Survive باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنكليزية وبعد أن تفاوتت آراء عاصي وشيرين وصابر حول أدائهن، اختار كاظم خولة لمرحلة العروض المباشرة لأنه اعتبر أنها الصوت الذي يحتاج إليه في فريقه.