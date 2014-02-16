"الاجتماعى للتنمية": من كان دخله أقل من 1600 جنيه يعد تحت خط الفقر

كشفت د. غادة والى، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، عن أن 65% من سكان محافظة أسيوط تحت خط الفقر، معتبرة أن المحافظة تعتبر أسواء محافظة فى مصر بالنسبة لتفشى الفقر، يليها محافظة سوهاج، لأنهم يضموا 500 قرية فقيرة.

وأضافت الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، فى حوار ببرنامج "القاهرة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب ويذاع على قناة اليوم، أن من دخله تحت 1600 جنيه يعتبر تحت خط الفقر، موضحة أن الصندوق قدم نحو مليار ونصف المليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة السنة الماضية، مؤكدة أن هذا المبلغ سيتضاعف ليصل إلى3 مليارات.