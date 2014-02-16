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الخميس.. مناظرة بـ"الوفد" لمناقشة النظام الانتخابى بحضور مؤسس تمرد

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الخميس.. مناظرة بـ"الوفد" لمناقشة النظام الانتخابى بحضور مؤسس تمرد الخميس.. مناظرة بـ"الوفد" لمناقشة النظام الانتخابى بحضور مؤسس تمرد

يعقد الصالون الثقافى لحزب الوفد، مناظرة سياسة من محمد مبروك، ممثل الهيئة الوفدية، ومحمود بدر مؤسس حركة تمرد، تحت عنوان "نظام الانتخابات البرلمانية بين الفردى والقائمة النسبية"، يوم الخميس المقبل، فى تمام السادسة، ويدير المناظرة المهندس سعيد الفضالى، المشرف العام على الصالون الثقافى.

وأفادت مصادر مطلعة بالحزب لـ"اليوم السابع"، أنه تقدم عدد من شباب الحزب بطلب للدكتور السيد البدوى لإلغاء المناظرة، اعتراضاً على كون محمود بدر طرفاً بها.

يذكر أن مؤسس حركة تمرد كان أعلن فى وقت سابق أنه يؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردى، لأنه النظام الذى أعتاده المصريون، بينما أعلن البدوى وقيادات الهيئة العليا للحزب تأييدهم لنظام القائمة النسبية، أو النظام المختلط، وذلك لأن الوفد يرى أن نظام الفردى يهدم الحياة الحزبية بمصر.

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