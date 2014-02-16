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جمال العاصى:التاريخ سيذكر قرارات الببلاوى بعد اجتماعه بوزير الرياضة اليوم

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جمال العاصى:التاريخ سيذكر قرارات الببلاوى بعد اجتماعه بوزير الرياضة اليوم جمال العاصى:التاريخ سيذكر قرارات الببلاوى بعد اجتماعه بوزير الرياضة اليوم

قال الكاتب الصحفى جمال العاصى، رئيس تحرير مجلة رؤية، إنه يجب على الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، أن يعلم بأن التاريخ سيذكر تفاصيل قراراته التى ستصدر عن اجتماعه بطاهر أبو زيد وزير الرياضة، وخالد زين رئيس اللجنة الأولمبية المحدد له اليوم، مضيفاً: "يجب على الببلاوى أن يتوخى الحذر، وألا يجامل أصدقاءه على حساب مصلحة ".

وأضاف "العاصى"، خلال حوار له ببرنامج "بين الصحافة والجماهير"، الذى يقدمه الإعلامى خالد الأبرق على قناة النيل الرياضية، أنه يجب على رئيس الوزراء أن يحترم قراراته حتى لا يضعف قرارات الوزراء أمام الجهات الأخرى، وأن يقف مع الحق ومع وزير الرياضة، مشيراً إلى أن هناك تجار أزمة فى مصر يريدون تحويل العمل التطوعى إلى بيزنس، وأن ثورتى 25 يناير و30 يونيو لم تذهب إليهم حتى الآن.

وأشار "العاصى"، إلى أن طاهر أبو زيد وزير الرياضة، لم يحل مجلس إدارة الأهلى، ولكن مدة المجلس قد انتهت بالفعل، موضحاً أن أبو زيد ليس منتقداً أو ضعيفاً.

وعن إعلان حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى المصرى، خوضه للانتخابات الرئاسية المقبلة، علق العاصى قائلاً "ترشح حمدين صباحى للرئاسة أخلاقى وطنى وسيعطى صورة جميلة عن مصر أمام العالم بوجود منافسين فى الانتخابات الرئاسية".

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مصر 365

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