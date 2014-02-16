"الحسينى": الدولة تتجاهل انهيار منازل بأسوان ولو حدث بحى راقٍ لتدخلت

عرض الإعلامى يوسف الحسينى مشاكل انهيار المنازل فى قرية "أبو الريش" التابعة لمحافظة أسوان، فى برنامجه "السادة المحترمون" الذى يقدمه عبر قناة "on tv"، حيث يواجه أهالى القرية أزمة انهيار المنازل، التى وصلت إلى 40 منزلا وعلى الرغم من الشكاوى العديدة التى يقدمونها إلى المحافظة، إلا أنهم يكتفون بإخلاء المنازل خوفا على حياتهم ويحصلون على وعود بتوفير منازل بديلة، إلا أنهم يتجاهلونهم دائما ويتحولون إلى السكن فى الشوارع، على الرغم من موجات البرد القارص التى يواجهونها فى الصعيد.

وسخر الحسينى من تجاهل الدولة لأهالى "أبو ريش"، مرددا لو كانت هذه المشكلة فى حى "الزمالك" أو فى "كومبوند" وإن كان منزل واحد فقط أو انشقاقات فى عمارة، لتدخلت الدولة على الفور لحل المشكلة.