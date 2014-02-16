الأربعاء.. ندوة بـ"المصرى الديمقراطى" عن مستقبل الثقافة بحضور أبو غازى

ينظم الحزب المصرى الديمقراطى، ندوة بعنوان "مستقبل الثقافة فى مصر"، بحضور الدكتور عماد أبو غازى، وزير الثقافة الأسبق، فى السادسة مساء الأربعاء القادم، بمقر الحزب بالجيزة.

ويشارك فى الندوة، عدد من الشخصيات الثقافية، منها الروائى إبراهيم عبد المجيد، والدكتور حنا جريس، والمخرج داوود عبد السيد، وآخرين من المهتمين بالشأن الثقافى.

وقالت الدكتورة هنا أبو الغار، عضو الهيئة العليا للحزب، إن الندوة تنظمها أمانة الجيزة بالمشاركة مع لجنة الخبراء، من أجل مناقشة أهم مشاكل مصر الحالية، وهى الثقافة، مؤكدة أن الثقافة الطريق الذى ينهض بالشعوب.