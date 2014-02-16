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موريتانيا تستضيف قمة لـ5 دول من الساحل الأفريقي حول الأمن والتنمية

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تبدأ، الأحد، بنواكشوط قمة أفريقية مصغرة يشارك فيها 5 رؤساء أفارقة من بلدان الساحل والصحراء حول التعاون وفق مقاربة الأمن والتنمية.

ووصل رؤساء تشاد أدريس دبي، والنيجر محمدو أسوفو، ومالي إبراهيم بوبكر كيتا، ويتوقع وصول رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري، في غضون ساعات للمشاركة في قمة من المقرر أن تستمر يوما واحدا.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الذي يرأس القمة ويرأس الاتحاد الأفريقي دعا دول الساحل المتأثرة بالجفاف وتحديات التنمية والإرهاب إلى رص الصفوف والعمل ضمن تجمع واحد للتصدي للتحديات ووضع برامج ومقاربات وانشطة منسقة ومشتركة لمواجهة تحديات متشابهة تتعرض لها هذه الدول وأبرزها الإرهاب والتنمية.

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