سار تتوقع تشغيل قطار ركاب الشمال مطلع عام 2015م

شاركت الشركة السعودية للخطوط الحديدية - سار بمهرجان كأس إمارة منطقة الجوف للفروسية بالرياض من خلال معرض صور وإنجازات الذي تقيمه إمارة المنطقة هذه الأيام لأول مرة على أرض نادي الفروسية بالرياض وذلك لإبراز دور سار في تنمية المناطق التي يمر من خلالها قطار الركاب كما تم عرض مجسم محطة ركاب الجوف والتي بدورها سوف تكون خياراً للسفر وتنقلات الركاب من والى الجوف لأطول خط حديدي مخصص للركاب في البلاد ويبلغ طوله نحو 1418 كيلومترا، ويربط العاصمة الرياض بمنفذ الحديثة على الحدود السعودية - الأردنية.

الجدير بالذكر ان محطة الركاب في الجوف تأتي من ضمن مشروع قطار الشمال والذي يربط الرياض بكل من المجمعة والقصيم وحائل وصولا الى محطة الجوف ومحطة القريات ويعتبر مشروع قطار سار احد أضخم مشاريع التنمية المستدامة التي تحظى بالاهتمام والرعاية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز "يحفظه الله".

وتوقعت الشركة من خلال ما تعرضه في معرضها بمهرجان الجوف بفروسية الرياض أن يبدأ التشغيل التجريبي للركاب مطلع عام 2015م, حيث تعمل الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، مالكة المشروع، في الفترة الراهنة على استكمال الأجزاء التي تربط المشروع ومشاريع محطات الركاب والخدمات اللوجيستية ومراكز الصيانة على طول الخط الحديدي.

وبلغت تكلفة المشروع نحو 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار)، وتنفذه شركة «سار» كواحد من أبرز مشاريع الخطوط الحديدية في المملكة، وسيرتبط بالخط الحديدي الذي يربط مدينة الدمام بالعاصمة الرياض، كما سيرتبط عبر منفذ الحديثة على الحدود السعودية - الأردنية بالسكك الحديدية الدولية، إضافة إلى ربط الخطوط الحديدية السعودية بمشروع قطار مجلس التعاون، بعد ترسية مشروعين من أبرز مشاريع الشركة في المنطقة الشرقية، وهما الخط الحديدي الرابط بين مدينتي الدمام والجبيل، والخط الحديدي الذي يربط مدينتي الجبيل ورأس الخير.