صحة الحرس تعمم برنامج الفحص المبكر لحديثي الولادة في مستشفياتها

وجه المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي بتعميم برنامج الفحص المبكر لحديثي الولادة لتشمل جميع مستشفيات الحرس الوطني بعد النجاحات الكبيرة التي حققها البرنامج بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض في الكشف عن الامراض الوراثية منذ الولادة.

وكانت صحة الحرس قد نظمت مؤخرا حفلاً كرمت فيه الاطباء والموظفين المتميزين في برنامج الفحص المبكر لحديثي الولادة الذي بدأ منذ عام 2011 م بالمدينة الطبية بالرياض .

وقال "القناوي " في كلمة القاها بالحفل ان الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعتبر من اول القطاعات الطبية الحكومية التي بدأت بهذا البرنامج الهام والذي يشمل الكشف على 18 مرضا وراثيا وذلك بهدف الحد من مضاعفات تلك الامراض حيث ان التشخيص المبكر والتدخل العلاجي المناسب قبل ظهور الاعراض يساعد بشكل كبير في التقليل من خطورة هذه الامراض ومشاكلها الصحية على المريض.

من ناحيته, أوضح رئيس قسم الاطفال الدكتور عبدالله الزبن ان البرنامج قد بدأ في عام 2011م بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض ويهدف الى فحص جميع المواليد خلال اليوم الاول لولادتهم وبالتالي تقديم العلاج المناسب مبكرا .

ولفت الى ان البرنامج استطاع فحص نحو 26300 طفل مولود وتم الكشف عن نحو 26 طفلا بعد ان تبين اصابتهم بأمراض وراثية حيث قدم لهم العلاج والمتابعة الصحية اللازمة .

واشتملت فعاليات الاحتفال على مجموعة واسعة من المواضيع من ابرزها تاريخ برنامج فحص حديثي الولادة في جميع انحاء العالم والتدخل المبكر ودوره في التشخيص وكذلك برنامج فحص الولادة مقارنة بالتشخيص العرضي وذلك عبر عدة محاضرات القاها عدد من الاستشاريين من قسم الاطفال .

وفي ختام الحفل قام الدكتور القناوي بتكريم الاطباء والموظفين المتميزين في برنامج الفحص المبكر لحديثي الولادة , كما قدم مدير قسم الاطفال الدكتور عبدالله الزبن هدية تذكارية للدكتور القناوي لرعايته الحفل .