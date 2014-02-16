اللواء المحرج يتفقد مدينة تدريب الأمن العام

قام مدير الأمن العام اللواء عثمان بن ناصر المحرج في تمام الساعة الخامسة والنصف بجولة تفقدية لمدينة تدريب الأمن العام بالرياض رافقه في ذلك مساعدو مدير الأمن العام ومديرو الإدارات وقادة القوات. وقد كان في استقباله مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء على بن سعيد الغامدي وعدد من القادة وفي مستهل الزيارة أطلع على سير العمل في المدينة وشاهد عروض الطابور الصباحي لطلبة الدورات التأهيلية واستمع إلى شرح واف عن ابرز الجوانب التدريبية التي تعمل مدينة التدريب عليها لتأهيل رجال الأمن، وخلال ذلك قدم عرضا لأبرز الأجهزة التي تم أضافتها لمركبات امن الطرق حديثا لضبط الحوادث الأمنية على الطرق السريعة والرابطة بين أجزاء المملكة. وبعد ذلك شارك مدير الأمن العام أبناؤه الطلبة وجبة الإفطار واستمع الى ملاحظتهم وتطلعاتهم. بعد ذلك القى كلمة هنأ فيها الطلبة على جودة الأداء والرغبة الصادقة لخدمة هذا الوطن ومن يعيشون فيه مشددا على أهمية الأدوار التي يقومون بها مستقبلا لخدمة المواطن والمقيم.. وشملت الجولة الاطلاع صالة الألعاب المختلفة. عقب ذلك تفقد اللواء المحرج ومرافقيه ميادين الرماية، كما تفقد المعاهد التدريبية التي تضمها المدينة والتي تحتوي على (6) معاهد متخصصة.