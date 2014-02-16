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أمانة الرياض تبدأ توزيع منح الأراضي لأكثر من 8000 شخص

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أمانة الرياض تبدأ توزيع منح الأراضي لأكثر من 8000 شخص أمانة الرياض تبدأ توزيع منح الأراضي لأكثر من 8000 شخص

    بدأت أمانة منطقة الرياض أمس إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لأوامر المنح لمن صدرت لهم الأوامر السامية الكريمة بمنحهم قطع أراض في مدينة الرياض، وتستمر إجراءات القرعة التي يشهدها مركز الملك فهد الثقافي، وتشمل أكثر من( 8000) شخص حتى يوم بعد غد الثلاثاء خلال الفترة الصباحية.

وتعد هذه القرعة هي الأكبر في تاريخ أمانة منطقة الرياض حيث تم تقسيم الممنوحين على (41) مجموعة مقسمة على أربعة أيام، وسيتم إجراء القرعة على المجموعات الأربع:

يوم السبت المجموعات (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10).

يوم الأحد المجموعات (11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20).

يوم الاثنين المجموعات (21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30).

يوم الثلاثاء المجموعات (31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41).

وأشارت أمانة منطقة الرياض إلى أن الحضور لمقر القرعة اختياري، وسيتم إرسال رسائل للمقترعين بأرقام القطع التي سيتم تخصيصها لهم بعد الانتهاء من القرعة.

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