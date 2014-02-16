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تقويم كراسي البحث في جامعة الإمام

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تقويم كراسي البحث في جامعة الإمام تقويم كراسي البحث في جامعة الإمام

    نظمت الأمانة العامة لكراسي البحث في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أمس، ورشة عمل حول الإعداد لتقويم معطيات كراسي البحث للعام الماضي 1434/1435ه، وذلك في القاعة المستديرة بمبنى المؤتمرات بحضور أساتذة كراسي البحث في الجامعة.

وتحدث الدكتور سعد بن سعيد الزهراني الأمين العام المساعد للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي لضمان الجودة والاعتماد، عن أهم الملحوظات التي سجلت خلال السنوات الماضية على تقارير الجودة والمؤشرات العامة للأداء السنوي لكراسي البحث للعام المالي 1434/1435ه وكيفية إعداد تقارير الدراسات الذاتية وكيفية تقدير الدرجات المستحقة على كل معيار وكيفية اختصار المختصر المحايد. وتطرق إلى عدد من الملحوظات على تقارير الجودة للعام قبل الماضي منها  جوانب تميز ومنها جوانب قصور، وتمت مناقشة مؤشرات الأداء الموضوعية التي يمكن استخدامها للحكم على أداء كل كرسي بحث من كراسي البرامج ولمقارنة أداء كل كرسي ببقية الكراسي المشابهة في البرنامج ونوقش إجمالي تقويم أداء كراسي البحث معتمداً على عدد من المعايير، ثم طرح المجال للمناقشات بين أساتذة كراسي البحث في الجامعة وأجاب على عدد من الأسئلة المطروحة.

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