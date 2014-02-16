ولي العهد يبدأ زيارة إلى باكستان.. في مستهل جولة آسيوية

وصل بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مساء امس إلى إٍسلام أباد في بدء زيارة رسمية لجمهورية باكستان الإسلامية. وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله قاعدة نور خان الجوية دولة رئيس الوزراء نواز شريف. ولدى نزول سمو ولي العهد من سلم الطائرة أطلقت المدفعية الباكستانية 21 طلقة ترحيبا بمقدم سموه. ثم توجه سموه إلى المنصة حيث عزف السلامان الوطنيان السعودي والباكستاني. بعد ذلك استعرض سموه حرس الشرف، ثم صافح كبار مستقبليه رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية الفريق أول ركن رشاد محمود وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول ركن رحيل شريف وقادة القوات الباكستانية وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الباكستانية. كما كان في استقبال سمو ولي العهد نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان عبدالعزيز بن إبراهيم الغدير وسفير باكستان لدى المملكة محمد نعيم خان والملحق العسكري السعودي في باكستان المكلف العميد طيار ركن سعيد عفتان وأعضاء السفارة السعودية في باكستان ومديرو المكاتب السعودية. وقد غادر سمو ولي العهد القاعدة الجوية يصحبه دولة رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية نواز شريف إلى مقر إقامة سموه في قصر البنجاب. حفظ الله سمو ولي العهد في سفره وإقامته.

وقد ادلى سمو ولي العهد لدى وصوله إلى إسلام آباد بتصريح قال فيه إن زيارته للباكستان تأتي في إطار العلاقات التاريخية والوثيقة بين البلدين، وتأكيداً على الرغبة المشتركة لدى قيادتي البلدين في توطيد وتنمية كل أوجه العلاقة على الصعيد الثنائي بما يعزز المصالح المشتركة ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين والتشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي لما يؤدي إلى خدمة البلدين وتعزيز دورهما في الحفاظ على الأمن والسلم ودعم التنمية إقليمياً ودولياً، وعلى وجه الخصوص خدمة القضايا والمصالح الإسلامية وتعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي. كما أعرب سمو ولي العهد عن سعادته البالغة لقيامه بهذه الزيارة المهة للباكستان وأنه سيتشرف بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لأخيه فخامة الرئيس ميمون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية وإلى دولة رئيس الوزراء محمد نواز شريف، متمنياً سموه للشعب الباكستاني الشقيق استمرار الأمن والاستقرار والمزيد من التقدم والازدها.

وكان حفظه الله قد غادر امس متوجهاً إلى جمهورية باكستان الإسلامية في بدء زيارة رسمية لها . وكان في وداع سموه بمطار قاعدة الرياض الجوية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن مساعد وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد المستشار في ديوان سمو ولي العهد وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالرحمن وصاحب السمو الأمير سعود بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلمان بن عبدالعزيز وأصحاب السمو الملكي الأمراء ومعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ وأصحاب المعالي الوزراء.

كما كان في وداع سمو ولي العهد أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن حسين بن عبدالله القبيل وكبار قادة وضباط القوات المسلحة والحرس الوطني والحرس الملكي وقائد قاعدة الرياض الجوية اللواء طيار ركن فهد بن ضعيان الحرير. ويضم الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ووزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني. ويرافق سموه رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ونائب رئيس المراسم الملكية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشلهوب ونائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع المكلف فهد بن محمد العيسى. حفظ الله سموه في سفره وإقامته.