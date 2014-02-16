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ناشطون في بنغازي يحذرون من التآمر على ثورة 17 فبراير

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أعلنت منظمات المجتمع المدني وثوار مدينة بنغازي إن ما تمر به ليبيا من أحداث كشف «حجم التآمر على الوطن».

وجاء في بيان أصدروه، مساء السبت: «لقد سقطت الأقنعة وظهر الوجه الحقيقي للمتآمرين وأن البيان الصادر عن المدعو خليفة حفتر إلا مثال على ذلك»، بحسب قولهم.

وأكد البيان على حرية الشعب الليبي في التمديد من عدمه للمؤتمر الوطني العام، معتبرين ذلك من مكتسبات ثورة السابع عشر من فبراير، واعتبر البيان أي تعدي على هذه المكتسبات هدما لهذه الثورة.

كما دعا البيان كل الليبيين إلى الدخول في حوار وتوافق درءا للفتنة ومنعا للانشقاق.

يذكر أن قائد القوات البرية الليبية السابق خليفة حفتر أعلن تجميد عمل المؤتمر والحكومة والإعلان الدستوري .

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