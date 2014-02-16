ملف - مباراة للنسيان لتشيلسي وصلاح

رغم أنه لعب شوطا كاملا، لم يستطع محمد صلاح جناح تشيلسي تقديم نفسه لجماهير فريقه حين خسر الزرق من مانشستر سيتي 2-0 يوم السبت.

وحل تشيلسي ضيفا على سيتي ضمن الدور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

بدأ مورينيو اللقاء حين وضع صلاح احتياطيا أمام سيتي

بعد أن استقبل تشيلسي هدفين في الشوط الأول .. حصل صلاح على شوط كامل أمام سيتي

طالع تقرير المباراة من هنا .. بالفيديو - سيتي يطرد تشيلسي "السيء" بمشاركة صلاح من كأس إنجلترا

ويستعرض FilGoal.com 5 أسباب لهزيمة تشيلسي أمام سيتي

عقب اللقاء لم ينكر مورينيو غضبه من لاعبيه

لكنه قال إن: فريقه ليس فاشلا

شاهد بالفيديو .. ملخص أول شوط كامل لصلاح مع تشيلسي أمام سيتي