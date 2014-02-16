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حبس اثنين من الإخوان بسوهاج 15 يومًا لرصدهم استراحات الضباط واعضاء النيابة وحركة الطيران

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حبس اثنين من الإخوان بسوهاج 15 يومًا لرصدهم استراحات الضباط واعضاء النيابة وحركة الطيران حبس اثنين من الإخوان بسوهاج 15 يومًا لرصدهم استراحات الضباط واعضاء النيابة وحركة الطيران

ارشيفية

تمكن قطاع الامن الوطني بالتنسيق مع مديرية امن سوهاج من ضبط كلاً من : ” ابو الحسن على محمد احمد 33سنة موظف بمطار سوهاج ومقيم بمدينة طما ووليد محمد على 35 سنة مدرس ومقيم بمدينة طما “، والاثنين من اعضاء تنظيم الاخوان، بعد  ضبطهم وبحوزتهم اوراق تنظيمية ومستندات تشير الي تورطهم في عمليات رصد استراحات الضباط واعضاء النيابة العامة و حركة الطيران .

وتبين ايضًا انهم من المتخصصين في تصنيع المواد المتفجرة وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضهم على النيابة العامة بسوهاج التى باشرت التحقيق فيها .

وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق بعد ان وجهت لهم تهم الإنضمام لجماعة محظورة هدفها تكدير السلم والامن العام والتخريب والتحريض على العنف تخريب الممتلكات العامة والخاصة ورصد حركة الطيران والتحريض على قتل ضباط الشرطة واعضاء النيابة العامة .

 

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