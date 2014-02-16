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الزمالك يستعد للفوز على بطل النيجر

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الزمالك يستعد للفوز على بطل النيجر الزمالك يستعد للفوز على بطل النيجر

تناول لاعبو الزمالك وأفراد الجهاز الفني وجبة العشاء في الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت في فندق الإقامة بالعاصمة النيجرية نيامي.

ويلقى أحمد حسام ” ميدو ” المدير الفني للفريق محاضرة فنية على اللاعبين بعد تناول وجبة العشاء إستعداداً لمواجهة فريق “ايه اس دوان” غداً الأحد .

وكان ميدو قد منح لاعبيه حرية تحديد موعد الاستيقاظ من النوم صباح اليوم السبت بعد ان أصابهم الإجهاد من طول رحلة السفر أمس والتي زادت عن 12 ساعة، وهناك بعض اللاعبين تناولوا وجبة الإفطار صباحاً والبعض الآخر نزل من غرفته على موعد الغداء في الساعة الثانية عصراً.

وقد أدى الفريق مرانه الرئيسي في الساعة الخامسة من مساء اليوم على ملعب المباراة، وظهر جميع اللاعبين بشكل جيد ووضح إصرارهم على تقديم مباراة متميزة غداً والتأهل لدور الـ 32 على حساب فريق دوان.

أ ش أ

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