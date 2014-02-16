«الأشغال» تكرّم فرق عمل المساكن

ضمن سياسة وزارة الأشغال العامة نحو تحفيز وتكريم الموظفين المتميزين وتقديراً منها للجهود المتميزة، التي يبذلونها، كرم معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة الفرق الفنية، التي شاركت في إجراء المسوحات الميدانية وإعداد الخطط والبرامج التنفيذية والمخططات التصميمية لمشاريع المجمعات السكنية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ضمن مكرمة سموه لإنشاء 10 آلاف مسكن في المناطق الشمالية.

وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة نقل معاليه تحيات كل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي أحمد جمعة الزعابي رئيس لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، وتقديرهما للجهود الكبيرة، التي بذلتها الوزارة لإنجاز هذا العمل خلال فتره قياسية، منوهاً بالتعاون الكبير الذي لمسه من قبل الحكومات والدوائر المحلية في مختلف الإمارات المعنية لتسهيل مهام اللجان.

ادارات مكرمة

وشمل التكريم كلاً من إدارة التنفيذ وإدارة التصميم وإدارة الإسكان، إضافة إلى المنطقة الجنوبية والمنطقة الشمالية والمنطقة الشرقية وأكثر من 110 موظفاً، قاموا من خلال أكثر من 10 فرق بحصر ومعاينة أكثر من 100 ألف مسكن وإعداد تقارير فنية دقيقة حول حالة كل مسكن من الناحية الانشائية والوظيفية، إضافه إلى اعداد الدراسات الفنيه وتطوير التصماميم الهندسيه للمجمعات السكنيه المتكامله حسب اعلى المعايير الهندسيه والتي تم اعتمادها من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد.

وعن سير العمل بالمشروع ، اوضح معاليه بان الوزاره ملتزمه بالبرامج الزمنيه المعتمده للمشروع ؛ حيث تم البدء باعمال الصيانه للمساكن التي اثبتت الدراسات الفنيه جوده حالتها الانشائيه وذلك بهدف تحديثها و تحسينها.

وبالنسبة للمساكن التي تتطلب احلالا عاجلا فقد تم ابرام عقود تلزيم مباشر مع 6 مقاولين مقسمين حسب التوزيع الجغرافي للمناطق لضمان سرعه الانجاز بحيث يتم تنفيذ المسكن فورا بمجرد توفر الموقع المناسب ويتم حاليا التنسيق مع الحكومات المحليه لتوفير الاراضي المناسبه لكل حالة على حدة.

واوضح معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي بانه سيتم اعتبارا من الشهر القادم طرح المناقصات الخاصة بانشاء المجمعات السكنيه الكبيرة والتي تتجاوز عدد المساكن فيها 110 مسكن وذلك ضمن مخططات عمرانية تتميز بالحداثة و التكامل في توفير متطلبات البنى التحتية.

مشاركون

كما شارك في حفل التكريم عدد من سكان منطقه وادي حقيل براس الخيمه ممن تضررت مساكنهم من الأمطار واكد لهم معالي الوزير الاهتمام البالغ الذي توليه قياده حكومه دوله الامارات بكل ما من شأنه تحقيق اعلى مستويات المعيشه لجميع مواطني الدولة وحرصها الشديد على تلمس احتياجاتهم و تطلعاتهم.

حضر الحفل المهندسة زهرة العبودي وكيل الوزارة والوكيل المساعد لشؤون الاشغال المهندس حسن المنصوري والوكيل المساعد لشؤون الاسكان والتخطيط الحضري المهندس محمد الميل و عدد من مدراء الادارات والمناطق. اضافة الى الفرق المكرمة.