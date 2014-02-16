«التعليم العالي» تصدر قائمة بـ 105 جامعات إلكترونية معتمدة

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قائمة بأسماء 105 مؤسسات تعليم عالي إلكتروني خارج الدولة توصي بالدراسة بها، وتضم 5 جامعات نيوزيلندية، و46 من المملكة المتحدة، و34 من الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى 20 جامعة من أستراليا.

وكان معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أصدر قراراً وزاريا في شهر اكتوبر 2013 بشأن (لائحة معادلة شهادات التعليم عن بعد ـ التعلم الإلكتروني) لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال التعليم العالي، وانتشار التعلم الإلكتروني على نطاق واسع.

تفاعل

وقال سيف راشد المزروعي الوكيل المساعد للخدمات المؤسسية والمساندة في الوزارة، إن التعليم الإلكتروني المعني في اللائحة هو الذي يعتمد على إدارة العملية التعليمية بصورة تفاعلية من خلال الاستعانة بمختلف التقنيات الحديثة في التعليم، ويتم خلالها مشاركة المتعلم وتفاعله مع المعلم ومحتوى المساق الدراسي.

شروط

وأكدت الوزارة على الشروط التي يجب مراعاتها من قبل الطلبة الراغبين في الدراسة في تلك الجامعات وأهمها، التأكد من أن تكون الدراسة بأسلوب التعليم عن بعد (التعلم الإلكتروني التفاعلي) وليس التعليم عن بعد (الانتساب، المراسلة، التعليم المفتوح)، وضرورة أن تكون المؤسسة التعليمية معترفا بها من قبل الوزارة ومن قبل الهيئات الحكومية المتخصصة في بلد الدراسة التي تشرف على هذا النظام، وكذلك البرنامج الدراسي، فيجب أن يكون معتمداً أو معادلاً من قبل جهات الاعتماد في بلد الدراسة، وألا يقل الحد الأدنى لمدة الدراسة للحصول على الدرجة عن ما يقابله في التعليم التقليدي، وألا يكون البرنامج مصمماً خصيصاً لفئة معينة.

قائمة الجامعات

تتوافر قائمة أسماء مؤسسات التعليم الإلكتروني المعتمدة على الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط http://www.mohesr.gov.ae/ar/Pages/default.aspx، حيث وضعت الوزارة آلية سهلة للبحث على هذه الجامعات بدخول الطالب على صفحة الجامعات الموصى بها للتعليم الإلكتروني واختيار المنطقة الموجودة فيها الجامعات "جامعات أوروبا ـ جامعات دول مجلس التعاون ـ الدول العربية ـ أميركا الشمالية ـ استراليا ونيوزيلاندا، جامعات دول قارة اسيا"، ويقوم كذلك باختيار الدولة التي يرغب في البحث بها، لتظهر له قائمة الجامعات الإلكتروني المعتمدة في كل دولة على حدة.