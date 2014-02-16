استثمارات الإمارات المتوقعة في الأمن الداخلي 10 مليارات دولار

نشرت وزارة التجارة الأميركية لشؤون التجارة الدولية في دليلها السنوي (طبعة 2013 ـ 2014) دراسة حديثة حول مصادر الأمن والسلامة، أشارت فيها إلى أن استثمارات دولة الإمارات في مجال الأمن الداخلي؛ والتي تبلغ نحو 5.5 مليارات دولار في الوقت الحالي ستتضاعف لتصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وقال اللواء الركن الدكتور عبيد الكتبي، نائب القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لفعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار أبوظبي 2014)، إن الأمن الوطني يمثل أولوية قصوى لدولة الإمارات العربية المتحدة في ظل النمو والتطور الاجتماعي والاقتصادي اللذين تشهدهما الدولة.

موضحاً أن استثمارات الدولة في مجال الأمن تعكس بصورة متواصلة التحديات لتحقيق ما ننشده من الأمن والسلامة لمجتمعنا وزوارنا.

حجم الانفاق

وأوضحت الدراسة أن حجم إنفاق الإمارات على أمن المطارات سيرتفع ليصل إلى ما يقارب 57.7 مليون دولار أميركي بحلول عام 2015، وذلك لزيادة الاستثمار في الأمن الداخلي والتنمية الاقتصادية والنمو السكاني المتسارع، فضلاً عن الاضطرابات الإقليمية وزيادة مستوى وتعقيد التهديدات المحتملة.

ويناقش المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر المزمع انعقاده في أبوظبي، خلال الفترة من الأول وحتى الثالث من أبريل 2014 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "ادنيك"، نتائج الدراسة بشكل مستفيض، حيث تشمل المحاور الرئيسية الثلاثة لمعرض الأمن الداخلي ودرء المخاطر وأمن المرافق الحيوية وأمن المعلومات، إلى جانب إقامة معرض مكافحة الحرائق والاستجابة للطوارئ ـ الشرق الأوسط، ومعرض السلامة والصحة المهنية "الشرق الأوسط".