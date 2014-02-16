ميثاء الشامسي: توجه بدعم أنشطة المتميزين وتنمية مفاهيم التواصل

أكدت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي، وزير دولة رئيس جامعة زايد، حرص جامعة زايد على رعاية الطلبة المتفوقين والمتميزين، ووجهت بضرورة توفير الفرص والوسائل المناسبة لدعم أنشطتهم وتنمية مفاهيم التواصل والتعاون مع فعاليات المجتمع في مختلف المواقع.

جاء ذلك في إطار تكريم جامعة زايد لطلبتها المتفوقين في مختلف الكليات، خلال حفلين، أقيما بهذه المناسبة في أبوظبي ودبي، وللعام الخامس على التوالي، بهدف تشجيع الطلبة على بذل الجهود وتعزيز مهاراتهم في التحصيل الدراسي والمعرفي، والحفاظ على التفوق والتميز اللذين يشكلان عنصراً رئيساً في استراتيجية الجامعة.

كوادر

وأكد البروفيسور عبد الله الأميري نائب مدير جامعة زايد أن دولة الإمارات تسعى دوماً لإعداد الكوادر الشابة وتأهيلها للعمل والمساهمة في خطط التنمية الشاملة وتطوير الإنجازات التي حققها الآباء والأجداد، وذلك من خلال رؤية قيادتنا الرشيدة، متمثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، الذين يحرصون على توفير كل السبل الكفيلة بتطوير التعليم على اختلاف مستوياته، باعتباره حجر الزاوية في بناء الإنسان وصقل شخصيته، وتطوير مفاهيمه، وقدرته في حمل المسؤوليات، والحفاظ على مكتسبات الوطن ونهضته الشاملة، التي يشهدها في كل المجالات،

كما أعرب الأميري عن تقديره للطلبة المكرمين، وقال إن جامعة زايد تحرص على طرح البرامج والمساقات المتنوعة التي تتوافق مع حاجات سوق العمل، إلى جانب البرامج الريادية التي تسهم في تنمية قدرات الطلبة وتطوير مهاراتهم، كالندوات والمؤتمرات والتواصل مع الشخصيات القيادية العالمية، وهذا ما يسهم في تكامل إعداد الطلبة علمياً وعملياً للمساهمة والإبداع في مختلف مجالات التنمية.

411

قال براين جيلروي، مدير الحرم الجامعي في دبي، إن عدد الطلبة الذين تم تكريمهم في فرعي الجامعة بلغ 411 طالباً وطالبة، منهم 184 في أبوظبي و227 في دبي، ونال كل من منهم شهادة ذهبية وأولوية التسجيل في الفصل الدراسي التالي.