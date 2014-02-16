نهيان بن مبارك يفتتح مسجداً في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع مساء الخميس الماضي بمدينة محمد بن زايد مسجد محمد خميس سعيد البادي الذي يتسع لـ800 مصل.

ويقع المسجد في المنطقة "زد 22" وهو من الطراز الحديث العادي ويتكون من طابق واحد به قسم خاص لنحو مئة من النساء المصليات.

وتعلو المسجد منارة بطول 27 مترا وهو يستقبل المصلين منذ ثلاثة اسابيع.. وقد بناه محمد البادي على نفقته خلال 14 شهرا بتكلفة بلغت أربعة ملايين درهم.. وهو ليس اول مسجد يبنيه البادي في مدينة محمد بن زايد.

وقد وفرت الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف للمسجد إماما ومؤذنا وعمالاً يقومون بنظافته كما هو متبع في كثير من مساجد الدولة. وأدى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان مع جموع المصلين المواطنين والمقيمين صلاة العشاء ليلة الخميس في المسجد بعد افتتاحه مباشرة.