أخبار عاجلة

اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أحمد سامي مديرا فنيا لطلائع الجيش

Google+ Print
أحمد سامي مديرا فنيا لطلائع الجيش أحمد سامي مديرا فنيا لطلائع الجيش

(/ أ ش أ /) - وافقت إدارة نادى طلائع الجيش، على تعيين أحمد سامى مديرًا فنيًا للفريق الكروى الأول خلفًا لعماد سليمان الذى تقدم باستقالته مؤخرًا عقب الهزيمة الثقيلة أمام وادي دجلة بأربعة أهداف لهدفين.

وضم سامي فى جهازه الجديد، ممدوح عبد الحي مدربًا عامًا، والعقيد أحمد المهدي مديرًا إداريًا للفريق، فيما استمر أحمد الدهراوى كمدرب لحراس المرمى.

ورغم إعلان إدارة الطلائع أمس عن أنها جددت الثقة فى عماد سليمان وجهازه المعاون، لكنها تراجعت.

وقررت الإدارة قبول اعتذاره عن عدم تدريب الفريق وقامت بتعيين أحمد سامى الذى كان يتولى تدريب فريق 21 بالنادي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع