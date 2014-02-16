أحمد سامي مديرا فنيا لطلائع الجيش

(/ أ ش أ /) - وافقت إدارة نادى طلائع الجيش، على تعيين أحمد سامى مديرًا فنيًا للفريق الكروى الأول خلفًا لعماد سليمان الذى تقدم باستقالته مؤخرًا عقب الهزيمة الثقيلة أمام وادي دجلة بأربعة أهداف لهدفين.

وضم سامي فى جهازه الجديد، ممدوح عبد الحي مدربًا عامًا، والعقيد أحمد المهدي مديرًا إداريًا للفريق، فيما استمر أحمد الدهراوى كمدرب لحراس المرمى.

ورغم إعلان إدارة الطلائع أمس عن أنها جددت الثقة فى عماد سليمان وجهازه المعاون، لكنها تراجعت.

وقررت الإدارة قبول اعتذاره عن عدم تدريب الفريق وقامت بتعيين أحمد سامى الذى كان يتولى تدريب فريق 21 بالنادي.