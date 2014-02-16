باﻷسماء.. مصرع 13 شخصًا في حادث تصادم أتوبيس نقل عام و«ميكروباص» بأسيوط

لقي 13 شخصًا مصرعهم وأصيب 16 آخرون في حادث تصادم أتوبيس نقل عام وسيارة «ميكروباص»، مساء السبت، عند مدخل طريق «أسيوط - البحر الأحمر» الصحراوي بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط، مساء السبت، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث.

وتبين من المعاينة وقوع الحادث بين سيارة «ميكروباص» رقم ( 9518 ص أ ب)، قيادة البدري إبراهيم محمد، وأتوبيس نقل عام رقم (77)، قيادة فتحي محمد مبارك، تابع لشركة الوجه القبلي للنقل والسياحة.

وقال أحد المصابين إن الأتوبيس كان يسير عكس الاتجاه، وفوجئ به سائق «الميكروباص» أمامه، ومع السرعة الزائدة وقع الحادث، وأسفر عن مصرع سائقي الأتوبيس و«الميكروباص»، وعلي جودة حسن، ومحمود عبدالفتاح محمد، مجندين بقوات العمليات الخاصة بأسيوط، وأحمد محمود درديري، مقيم بالقليوبية، وفاطمة نعيم رضوان، مقيمة بمحافظة قنا، وأسماء أبوالليل، مقيمة بجسر الصليبة بأسيوط، وأيمن كامل عبدالمنعم «كمساري» الأتوبيس، وحسان علي حسان، مقيم بقنا، وعواطف ماضي طناش، 42 عامًا، بالإضافة إلى 3 جثث مجهولة الهوية.

كما أسفر الحادث عن إصابة 16 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتم توزيع الجثث على مستشفيات «اﻹيمان وأسيوط العام وأبنوب والجامعي».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.