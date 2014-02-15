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بالصور..افتتاح البطولة الدولية للتايكوندو بالأقصر بمشاركة 400 لاعب من34 دولة

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بالصور..افتتاح البطولة الدولية للتايكوندو بالأقصر بمشاركة 400 لاعب من34 دولة بالصور..افتتاح البطولة الدولية للتايكوندو بالأقصر بمشاركة 400 لاعب من34 دولة

محافظ الأقصر يفتتح البطولة الدولية للتايكوندو بمشاركة 400 لاعب من34 دولة

افتتح اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر فعاليات البطولة الدولية المفتوحة للتايكوندو والتي تقام علي ملاعب الصالة المغطاة بمدينة طيبة الجديدة بالاقصر وتستمر حتي 17 فبراير الجاري بمشاركة اكثر من 300 لاعب يمثلون 73 فريق من 37 دولة .

حضر حفل الافتتاح احمد الفولي نائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكندو ورئيس الاتحاد المصري و وباسل عادل نائبا عن وزير الرياضة ورؤساء الاتحاد التركي والفرنسي واتحاد البحر المتوسط والدول الفرانكفونية للتايكندو وعدد من أعضاء الاتحاد الدولي وسفراء دول كوريا الجنوبية واذربيجان بالقاهرة وسكرتير عام المحافظة ومدير أمن الاقصر وقيادات الشباب والرياضة بالاقصر والعديد من أهالي الاقصر .
> بدات البطولة بطابور عرض للدول المشاركة والحكام والمنسقين واعقبها عروض فنية وشعبية واستعراض لمهارات اللاعبين من .

رحب المحافظ في كلمته بالحضور مؤكدا ان الاقصر تشرف باستضافة البطولة في عرس رياضي تسعد به المحافظة ويساهم في تنمية السياحة الرياضية خاصة وان الرياضة تعمل علي تقارب الشعوب والتقاء الحضارات وتوحيد الاهداف لافتا الي ان الاقصر لديها بنية رياضية متكاملة تتيح اقامة المعسكرات الطويلة والقصيرة لمختلف الفرق الرياضية .
> وفي نهاية الافتتاح تم تبادل الدروع كما تم تكريم الفرق الفائزة في الادوار التمهيدية ومن بينها مصر بعد تغلبها علي المانيا .

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