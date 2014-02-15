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شاكيري ينضم إلى ريبيرى في لائحة الغائبين عن لقاء أرسنال

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شاكيري ينضم إلى ريبيرى في لائحة الغائبين عن لقاء أرسنال شاكيري ينضم إلى ريبيرى في لائحة الغائبين عن لقاء أرسنال

شاكيري

تأكد غياب اللاعب السويسري خيردان شاكيري نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني عن المواجهة المرتقبة أمام أرسنال الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

وتعرض شاكيري اليوم لإصابة عضلية بالساق اليمنى خلال مباراة فرايبورج بالدوري المحلي، والتي تألق فيها وسجل هدفين من أصل رباعية نظيفة.

واضطر المدرب الإسباني بيب جوارديولا لسحب نجم بازل السابق من اللقاء في الدقيقة 61 بعد تعرضه لإصابة قوية.

وأثبتت الفحوص الطبية الأولية أن اللاعب الألباني الأصل يحتاج للراحة والتعافي، لذا لن يتمكن من السفر الى لندن لمواجهة “المدفعجية”.

وينضم شاكيري بذلك إلى النجم الفرنسي فرانك ريبيري الذي سيغيب عن قمة ملعب الإمارات بسبب إصابة بأسفل الظهر.

وكالات

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