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بالفيديو .. تيار الاستقلال : أبو الفتوح يدعم الإرهاب في مصر‎

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بالفيديو .. تيار الاستقلال : أبو الفتوح يدعم الإرهاب في مصر‎ بالفيديو .. تيار الاستقلال : أبو الفتوح يدعم الإرهاب في مصر‎

تيار الاستقلال

 

قال المستشار أحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الإستقلال، ردا على ما إدعاه الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، بعدم مشاركته في العملية الإنتخابية، وصفها “بالتدليس” ، “أن عبد المنعم أبو الفتوح لا يجب من الأساس ترشحه في العملية الإنتحابية، نظرا لدعمه الواضح للإرهاب، و الإرهابيين المتمثلين في جماعة الأخوان، لذلك لا يجب خوضه، بل و يجب إتمام الإجراءات القانونية المشددة عليه”.

و أضاف الفضالي من خلال تصريحاته الخاصة لوكالة “ONA” للأنباء، “أن العملية الإنتخابية، تشهد رونق ديمقراطي جيد، و ذلك لمشاركة الأستاذ حمدين صباحي في السباق الرئاسي، و كل مصري له مطلق الحرية في خوض السباق الرئاسي، و المصريين سيختارون بإرادة حرة من يستحق تولي هذا المنصب”.

و أشاد الفضالي بما قام به المشير عبد الفتاح وزير الدفاع والإنتاج الحربي قائلا “أن المشير السيسي إصطف الشعب المصري في ثورته المجيدة ، و وقف بجانبه من أجل تحقيق أمانيه، و طموحاتهـ و تحقيق متطلباته، من خلال برنامج إنتخابي سيحقق أحلام الشعب المصري”.

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