نائب الرئيس السوداني يؤكد حرص بلاده على تطوير العلاقات مع مصر

أكد نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن، حرص بلاده على تطوير العلاقات المشتركة مع مصر في مختلف المجالات، وتنميتها من خلال تنفيذ مشاريع رائدة في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني، مشيرًا إلى منح المستثمرين الوطنيين والعرب أولوية في الاستثمار بالسودان، في إطار دعم مبادرة الرئيس السودانى عمر البشير في مجال الأمن الغذائي العربي .

وقال حسبو- لدى زيارته اليوم لعدد من مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني بالريف الغربي الشمالي بولاية الخرطوم من بينها مشروع البنك الأهلي المصري بحضور وزراء القطاع الاقتصادي ووالي الخرطوم- إن أولويات الإصلاح الاقتصادي هي توجيه كل الموارد والكهرباء والوقود لصالح زيادة الإنتاج بإعطاء القمح أولوية في الزراعة.

ووجه نائب الرئيس السوداني، بزيادة التمويل المخصص للإنتاج، والشروع فورًا في توصيل الكهرباء لهذه المشاريع، كما كلف ولاية الخرطوم مراجعة الخارطة الاستثمارية وحصر الأراضي والمساحات الجاهزة والمساحات غير المستغلة والعمل على حل نزاعات الأراضي مع المواطنين.

ومن جانبه قال والي الخرطوم عبد الرحمن خضر، إن الولاية طلبت من القطاع الاقتصادي مساعدتها في استكمال البنية التحتية لهذه المشاريع حتى تصبح لها قدرة في دعم اقتصاديات البلاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن وتصدير الفواكه والبرسيم من هذه المشاريع .

وأعلن الوالي عن شراكة بين ولايته وولايات نهر النيل والولاية الشمالية لإنتاج القمح بزراعة مائة ألف فدان كمرحلة أولى قابلة أن تصل إلى 700 ألف فدان بدخول ولايات الجزيرة والنيل الأبيض ، مشيرًا إلى إن الولاية ستخصص مبلغ 20 مليون دولار من القرض الصيني بتوطين زراعة القمح، ومشددًا على أن دور الحكومة ينحصر فقط في البنية التحتية ليدخل القطاع الخاص كمنتج للقمح .

أ ش أ