شاكيرا تؤكد موافقة زوجها على الفيديو الكليب الذي صورته مع Rihanna

أكدت المغنية العالمية Shakira في مقابلة تلفزيونية أنها أخذت موافقة زوجها قبل القيام بتصويرآخر فيديو كليب لها مع Rihanna.

تصريح المغنية الكولومبية، اللبنانية الأصل، جاء في برنامج "ON Air"، بعد أن واجهت هي وزوجها نجم فريق "برشلونة" Gerard Pique موجة من ردود الفعل الساخنة حول الطريقة التي تمّ بها تأدية الفيديو كليب "Can’t Remember to Forget You".

وشدّدت المغنية البالغة من العمر 37 عاماً على أنّ زوجها يكون دائماً على علم قبل القيام بأيّ عمل، باعتباره رجلاً، ويحب أن يكون كلّ شيء تحت سيطرته، مضيقة أن زوجها غيور جداً.

كما اعترفت Shakira بأنّها كانت على علم مسبق بأنّ العمل بينها وبين Rihanna لن ينال رضا الجميع، بالرغم من أنّ الفيديو حصد حوالى 119 مليون مشاهد في وقت قصير.

وقرّرت Shakira إدراج هذه الأغنية في ألبومها الجديد الذي ستطلقه الشهر المقبل.

