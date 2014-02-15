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أسماء المنور في ديو رومانسي بمناسبة عيد الحب

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أسماء المنور في ديو رومانسي بمناسبة عيد الحب أسماء المنور في ديو رومانسي بمناسبة عيد الحب

أطلقت النجمة المغربية أسماء المنور جديدها إحتفالاً بعيد الحب عبر صفحتها الخاصة على موقع يوتيوب، وهي أغنية عبارة عن دويتو رومانسي يجمعها بالفنان المغربي الشاب سعد المجرد بعنوان (وأنا معاك).

وبالنسبة لكلمات الأغنية فهي من ابداع وتلحين عماد المغربي، أما الإشراف الفني والموسيقي فكان للمايسترو جلال الحمداوي، وقد أرادتها أسماء هدية لمحبيها ولكل العشاق.

وتجدر الإشارة الى ان سعد المجرد هو ابن الفنان الكبير المغربي البشير عبدو والفنانة نزهة الركراكي، وقد شارك سابقا في برنامج سوبر ستار، ويعرف الآن شهرة واسعة، خصوصا في أوساط الشباب المغربي، ومازال يحتفل بنجاح أغنيته السينغل "انت"، والتي شاهدها أكثر من 3 مليون مشاهد على اليوتيوب خلال أسبوع واحد.

 

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