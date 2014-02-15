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الأهلي يغلق باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة النادي

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الأهلي يغلق باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة النادي الأهلي يغلق باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة النادي

أغلقت إدارة النادي الأهلي في السادسة من مساء اليوم السبت، باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك في حضور ممثل الجهة الإدارية.

وجاء عدد المرشحين للانتخابات 36 من المرشحين، حيث تقدم لمنصب رئيس مجلس الإدارة مهندس محمود طاهر حسن محمود و مهندس إبراهيم محمد إبراهيم المعلم .

وتقدم لمنصب نائب الرئيس الكابتن مجدى عبد الغنى سيد أحمد و أحمد حسن حلمى سعيد و محرم محمود الراغب.

وتقدم لمنصب أمين الصندوق مصطفى كامل زاهر أحمد و طارق ثابت بولس فرج و طارق حسن عبد الحميد حسن قنديل.

وتقدم لعضوية مجلس إدارة النادى فوق الـ35 عامًا، ”صالح فرج على محمد - إبراهيم كامل كامل السيد الكفراوي - طاهر محمد ممدوح حلمي الشيخ - عماد محمود وحيد الدين – هشام فاروق محمد العامري - طه حسين محمد عبد الفتاح - محمد أحمد عبد الوهاب محمد - منى الحسيني عبد الحميد رمضان – هاني عبد المنعم علي موسى - ياسر سعيد محمد محمد – عبد العظيم أحمد الصانع - مخائيل فهمي مخائيل سليمان – وليد توفيق علي الفيل – سيد صادق عبد الجليل محمد – محمد شوقي السيد إسماعيل”.

وتقدم لمنصب العضوية تحت الـ35 عامًا، “ إيناس أبو العلا محمد زكي - رمضان سمير رمضان شرش - محمد جمال أحمد محمد هليل - مروان هشام محمد فؤاد - مهند مجدب محمد عبد العزيز - محمد أحمد مغربي أحمد - هيثم أحمد محمد عبد الغفار - محمد جمال عبد القادر عبد البصير - شيرين هاني محمد حسين منصور - محمد زكريا عبيد سراج الدين”.

وتقدم لمنصب مراقب الحسابات، “سيف الله مصطفى - كمال عبود خليل - مصطفى شوقي”

أ ش أ

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