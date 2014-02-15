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رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية: سنخطر الببلاوي بعواقب إجراء الانتخابات

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رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية: سنخطر الببلاوي بعواقب إجراء الانتخابات رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية: سنخطر الببلاوي بعواقب إجراء الانتخابات

(/أ ش أ/) - أكد خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، أنه تلقى خطابا من اللجنة الأوليمبية الدولية تؤكد فيه ضرورة عدم إجراء أي انتخابات للأندية أو الاتحادات الرياضية خلال هذه الفترة وقبل توفيق الأوضاع في الرياضة المصرية وفقا لخارطة الطريق التي حددتها اللجنة الأولميبية الدولية من قبل.

وأضاف بأن أي مخالفات لهذا القرار الذي صدر من اللجنة الأوليمبية الدولية سيتم علي اثره فرض عقوبات دولية علي الرياضة المصرية.

وأوضح خالد زين في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أنه سوف يعرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي في اجتماعه به غدا لمناقشة الأمر وكل العواقب التي من الممكن أن تؤثر سلبا على مستقبل الرياضة المصرية.

ويحذر زين بأن ذلك سيحدث في حالة تجاهل خطاب الأوليمبية الدولية الذي طالب بوقف الانتخابات.

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